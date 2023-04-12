Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к нисходящей коррекции

Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ утром в среду после позитивного старта торгов вернулся к коррекционному снижению в отсутствие свежих драйверов для покупок; индекс Мосбиржи после скачка к 2545 пунктам вернулся обратно в район 2530 пунктов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2533,06 пункта (-0,02%), индекс РТС - 972,29 пункта (-0,1%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 1,6%.

Доллар стоит 82,04 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду умеренно оптимистичный, однако назревшая коррекция рынка акций РФ заставляет игроков игнорировать внешние позитивные сигналы.

Нефть Brent и WTI пытаются закрепиться выше отметок $85 и $81 за баррель соответственно на фоне более слабого доллара. Накануне Минэнерго США повысило прогноз по ценам Brent на 2023 год до $85,01 против $82,95 за баррель ранее. В МВФ в то же время ожидают падения цен на нефть в течение следующих трех лет: в частности, до $73,1 в 2023 году и до $65,4 за баррель к 2026 году. В Американском институте нефти сообщили о неожиданном росте запасов "черного золота" на прошлой неделе на 377 тыс. баррелей - умеренно негативный сигнал перед отчетом Минэнерго США, полагает аналитик.

Индекс Мосбиржи отступил от очередного пика за год, но остается выше 2500 пунктов, что говорит о коррекционном характере движения. В среду позитивные дивидендные новости могут поступить от "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), акции которого находятся у пика с марта 2022 года. На зарубежных площадках ждут данных по инфляции в США и протоколов заседания ФРС, отмечает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2500-2550 пунктов. Потенциал коррекционного снижения рынка на данный момент исчерпан, но инвесторы пока еще не готовы возвращаться к покупкам. В случае позитивного сюрприза после заседания совета директоров "Совкомфлота" можно ожидать роста акций компании. Продолжить подъем могут акции "Мечела" (MOEX: MTLR), полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций общая картина остается среднесрочно растущей, при условии, что внешний фон останется нейтральным, а динамика сырьевых цен - стабильной. В США ожидается выход важных статданных по потребительской инфляции. Любые признаки замедления инфляции скажутся позитивно на котировках американских бумаг, особенно из ИТ-сектора. Также вечером будут представлены протоколы мартовского заседания ФРС: в фокусе - оценка экономики, ликвидности и траектории процентных ставок в условиях банковского кризиса, полагают эксперты БКС.

В США накануне индексы показали смешанную динамику: вырос Dow Jones (+0,3%), просел Nasdaq (-0,4%), а S&P 500 не изменился.

Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго во вторник, что Федрезерву следует "подходить с осторожностью" к дальнейшему подъему базовой процентной ставки, учитывая недавний крах Silicon Valley Bank и вызванную этим напряженность в финансовой системе США.

По словам Гулсби, ФРС должна действовать "благоразумно и терпеливо", пока не сможет определить степень ущерба, нанесенного финансовой системе.

Американские банки столкнулись с резким оттоком средств с депозитов вслед за крахом Silicon Valley Bank и были вынуждены сократить кредитование бизнеса. Продолжение этого тренда может ограничить экономическую активность, что поможет Федрезерву в борьбе с инфляцией, считает Гулсби, который является главой ФРБ Чикаго с января 2023 года и имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

На этой неделе будут опубликованы отчеты трех крупных американских банков - JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo (SPB: WFC) за I квартал. Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley (SPB: MS) обнародуют квартальные результаты на следующей неделе.

На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%; китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 1%), однако "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года.

Трейдеры ждут публикации в среду данных по инфляции в США (15:30 МСК) и протокола мартовского заседания Федрезерва (21:00 МСК), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Эксперты, опрошенные FactSet и Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Более высокая, чем ожидается, инфляция повысит вероятность нового подъема ставки Федрезервом, по крайней мере, еще на 25 базисных пунктов. Увеличение ставки американским ЦБ уже привело к замедлению инфляции, однако оно также сдерживает экономику. Дальнейший подъем ставки усилит угрозу рецессии, что отрицательно скажется на фондовых рынках, отмечает Market Watch.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $85,74 за баррель (+0,2% и +1,7% накануне), майская цена WTI - $81,59 за баррель (+0,1% и +2,2% во вторник).

Доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю выйдет в 17:30 МСК.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.

Во втором эшелоне на Мосбирже выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,7%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+8,1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+7,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+7,2%).

Подешевели акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5,5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,9%), акции "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 11,78 млрд рублей (из них 3,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,37 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 736,94 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").