"БКС МИ" рекомендует покупать бумаги Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены обыкновенных и привилегированных акции Сбербанка, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

"Сбербанк продолжает демонстрировать сильные тренды на уровне прибыли, которая составила за март 125 млрд руб. (+9% м/м). По итогам 1К23 эмитент заработал рекордные 350 млрд руб. и показал высокую рентабельность капитала (24%). Результаты достигнуты за счет роста чистых процентных доходов и комиссий на фоне улучшения кредитной и клиентской активности при низкой стоимости риска и сохранении операционной эффективности. Март стал рекордным месяцем по выдаче розничных кредитов: 660 млрд руб. Важно также отметить сильные позиции капитала: достаточность базового капитала Н1.1 в марте составила 13,1% при регуляторном минимуме 4,5%, - указывают аналитики. - Сильные финансовые результаты по РПБУ обеспечивают позитивные ожидания относительно прибыли по МСФО за 1К23. Напомним, что Сбербанк вернулся к предоставлению ориентиров с сильными ожиданиями на 2023 год: по рентабельности капитала даже выше, чем закладывал в своей стратегии на текущий год - 20% против 17%.Наш прогноз на весь 2023 год предполагает возврат прибыли к рекордному значению 2021 года (1,2 трлн руб.) и рентабельность капитала на уровне 21%".

Эксперты также позитивно смотрят на объявление банком рекордных дивидендов за 2022 год и ожидают выплаты 50% прибыли за 2023 год на фоне хороших позиций по капиталу и возможности его органического пополнения. "Таким образом, дивиденды за 2023 год могут поставить очередной рекорд: наш прогноз составляет 27,4 руб. на акцию", - отмечают они в комментарии.

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