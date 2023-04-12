"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Walmart Inc. с целевой ценой $165 за штуку по итогам встреч с инвесторами, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что на встречах с инвесторами 4-5 апреля менеджмент Walmart подтвердил ориентиры на 1К24 и 2024 финансовый год: компания ожидает прибыль на акцию (EPS) на уровне $1,25-1,30 в 1К24 и $5,90-6,05 за полный год. Компания также подтвердила прогнозы на 3-5 лет о росте продаж на 4% и операционной прибыли более чем на 4% в год.

" Walmart рассчитывает добиться повышения отдачи на инвестиции (ROI) за счет роста рентабельности и более аккуратного расхода капитала. Мы не исключаем вероятности повышения целевой цены до $170 в случае устойчивой динамики потребительских расходов", - указывают эксперты.

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