Акции Белуги остаются привлекательными для инвестиций - ПСБ

Акции "Белуга групп" остаются привлекательными для инвестиций на фоне продолжающегося роста операционных показателей относительно 2021 года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Оцениваем операционные результаты эмитента за 1К23 нейтрально. Снижение отгрузок не является критическим показателем ввиду всплеска объема продаж из-за геополитических шоков в марте прошлого года. Отметим, что отгрузки в январе и феврале 2023 года были выше, чем в 2022 году. Ощутимое снижение экспортных продаж вызвано введением санкций в адрес РФ на экспорт алкогольной продукции, что в целом уже было заложено в цене акций "Белуги". Мы считаем, что бумаги компании остаются привлекательной инвестиционной историей на фоне продолжающегося роста операционных показателей относительно 2021 года. По нашим оценкам, акции вполне могут компенсировать дивидендную отсечку в размере 9%", - пишут эксперты в обзоре.

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