Рост цен на уголь станет драйвером положительной переоценки акций Распадской и Мечела - Инвестбанк Синара

Стремительный рост внутренних цен на коксующийся уголь станет драйвером положительной переоценки акций "Распадской" и "Мечела", говорится в обзоре "Инвестиционного банк Синара".

"По данным отраслевого агентства MMI, на внутреннем рынке средняя цена на коксующийся уголь выросла в начале апреля на 30% к уровню трехмесячной давности и достигла 12500-13000 руб. за тонну, - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Повышение цен на внутреннем рынке соответствует нашим прогнозам и станет, как мы полагаем, драйвером положительной переоценки анализируемых нами компаний сектора ("Распадская", "Мечел"), так как текущие цены на уголь еще не учтены в полной мере в котировках. Благоприятная ценовая конъюнктура и девальвация рубля должны также положительно сказаться на прибыли "Распадской" и "Мечела" за этот год. Акции компаний, торгующиеся по P/E 2023П на уровнях 3,0 и 1,0 соответственно, остаются привлекательными, и мы по-прежнему позитивно относимся к обоим эмитентам".

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