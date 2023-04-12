Акции ОГК-2 - привлекательная дивидендная история в секторе энергетики - "Открытие Инвестиции"

Акции "ОГК-2" являются привлекательной дивидендной историей среди компаний энергетического сектора на российском фондовом рынке, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Тимур Хайруллин.

"Электрогенерирующая компания ОГК-2 опубликовала во вторник, 11 апреля, результаты производственной деятельности за I квартал 2023 года. Мы позитивно относимся к данным, которые демонстрируют рост. Эмитент имеет невысокую долговую нагрузку и щедрую дивидендную политику, в рамках которой акционеры получают не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. С учетом ожидаемых нами сильных финансовых результатов форвардная доходность акций "ОГК-2" может быть очень значительной на горизонте как минимум ближайших нескольких лет (13-15%). Полагаем, что это хорошая дивидендная история в секторе энергетики", - пишет Хайруллин в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.