"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций Whoosh

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" позитивно оценивают перспективы акций Whoosh, сообщается в комментарии.

"Меньше чем за неделю акции оператора кикшеринга подскочили почти на 30%, - констатируют эксперты. - В первую очередь это связано с потеплением и наступлением сезона проката электросамокатов. Во-вторых, компания объявила, что тестирует электросамокаты с новыми технологиями. Напомним, что компания вышла на биржу в декабре 2022 года. С тех пор ликвидность акций Whoosh существенно выросла, но бумаги все еще не могут тягаться по этому показателю с акциями компаний крупной капитализации и до сих пор остаются довольно рисковым активом".

Однако в целом аналитики позитивно оценивают перспективы Whoosh, подчеркивая, что компания является лидером в быстрорастущей отрасли в России. "Более того, в отличие от большинства аналогов и в России, и в мире, Whoosh зарабатывает не только операционную, но и чистую прибыль, - указывается в комментарии. - После завершения IPO мы оценили справедливую стоимость акций компании на уровне 272 руб./акцию на горизонте года. Это довольно консервативная оценка по мультипликаторам (форвардный EV/EBITDA на 2023-й - 6,6х). После сильного роста акций потенциал дальнейшего роста снизился уже до 5%".

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