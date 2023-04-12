Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут решение по дивидендам "Совкомфлота" и инфляция в США:

- Совет директоров "Совкомфлота" примет решение по дивидендам за 2022 год;

- Индексы потребительских цен в США и России за март;

- Протокол заседания ФРС США;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США в марте;

- Недельные данные Минэнерго США по запасам углеводородов.

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