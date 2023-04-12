Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550 пунктов в течение фондовой сессии в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Считаем, что потенциал снижения на данный момент исчерпан, но, как нам кажется, инвесторы пока не готовы возвращаться к покупкам. В случае позитивного сюрприза после заседания совета директоров ожидаем увидеть рост цены акций "Совкомфлота". Продолжить рост в среду могут котировки бумаг "Мечела", - отмечает эксперт в комментарии.

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