Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ. Мартовские данные о динамике потребительских цен в США будут обнародованы в среду, 12 апреля, как и протокол заседания ФРС. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остен Гулсби заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго во вторник, что Федрезерву следует "подходить с осторожностью" к дальнейшему подъему базовой процентной ставки, учитывая недавний крах Silicon Valley Bank и вызванную этим напряженность в финансовой системе США. По словам Гулсби, ФРС должна действовать "благоразумно и терпеливо", пока не сможет определить степень ущерба, нанесенного финансовой системе.

Американские банки столкнулись с резким оттоком средств с депозитов вслед за крахом Silicon Valley Bank и были вынуждены сократить кредитование бизнеса. Продолжение этого тренда может ограничить экономическую активность, что поможет Федрезерву в борьбе с инфляцией, считает Гулсби. "Нам следует собрать больше данных и позаботиться о том, чтобы не допустить чрезмерного ужесточения пока мы не поймем, какой вклад внесут эти факторы в сдерживание инфляции", - заявил он. Гулсби, возглавивший ФРБ Чикаго в январе 2023 года, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс полагает, что крах Silicon Valley Bank и последовавшая за этим финансовая напряженность не станут "большой проблемой" для экономики США. "Банковская система действительно стабилизировалась, однако мы будем внимательно следить за ситуацией", - заявил Уильямс в интервью Yahoo Finance. Он отметил при этом, что ожидает "довольно скромных" темпов роста экономики США в 2023 году.

Фондовые рынки Японии, Китая и Австралии поднимаются в среду, Гонконг торгуется в минусе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 ушел вверх по итогам торгов на 0,63%. Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,8%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI стабилен в ходе торгов, а австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают в среду утром перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составила $85,78 баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 1,7% до $85,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,13%, до $81,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 2,2%, до $81,53 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 апреля выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,65 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,305 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,02% до 109,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 846,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,82%), "Почта России БО-002P-03" (+0,68%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-06" (-0,76%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (-0,67%) и "Аэрофлот (MOEX: AFLT) П01-БО-01" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Фосагро" (MOEX: PHOR) на неделе с 17 апреля планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 20 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 110 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано не позднее 25 апреля. С рублевыми выпусками облигаций эмитент на публичный долговой рынок еще не выходил. Московская биржа 10 апреля зарегистрировала два выпуска бондов "ФосАгро": 3-летний выпуск серии БО-П01 в рублях и 3-летний выпуск серии БО-П01-CNY в юанях.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 31-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс премия в размере 0,2%.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 12-27-го купонов облигаций серии 001Р-14 на уровне 10,5% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке 6,35% годовых до оферты с исполнением 24 апреля 2023 года.