Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в среду - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в среду, а также сохранение доходности 10-летних ОФЗ 26221 ближе к верхней границе диапазона 10,4-10,6% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минфин сообщил, что 12 апреля предложит инвесторам ОФЗ-ПД серии 26241 (погашение в 2032 году) и ОФЗ-ИН серии 52005 (погашение в 2033 году), объем размещения заранее не лимитирован. Доходность ОФЗ 26241 на закрытии торгов во вторник составила 10,57% (+4 б.п.). Полагаем, что ведомство в среду сможет продать ОФЗ на сумму около 70 млрд руб. с премией по доходности до 5 б.п. ко вторичному рынку. Среди факторов, поддержки спроса на аукционах видим рост структурного профицита ликвидности в банковском секторе, а также нормализацию темпов исполнения расходной части бюджета РФ", - указывает эксперт в комментарии.

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