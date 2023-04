Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Японии, Китая и Австралии растут, гонконгский рынок снижается в среду. Цены на нефть стабильны в среду.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник.

Трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник ростом, Nasdaq Composite - снизился, S&P 500 практически не изменился.

Мартовские данные о динамике потребительских цен в США будут обнародованы в среду, 12 апреля, как и протокол заседания ФРС.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остен Гулсби заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго во вторник, что Федрезерву следует "подходить с осторожностью" к дальнейшему подъему базовой процентной ставки, учитывая недавний крах Silicon Valley Bank и вызванную этим напряженность в финансовой системе США.

По словам Гулсби, ФРС должна действовать "благоразумно и терпеливо", пока не сможет определить степень ущерба, нанесенного финансовой системе.

Американские банки столкнулись с резким оттоком средств с депозитов вслед за крахом Silicon Valley Bank и были вынуждены сократить кредитование бизнеса. Продолжение этого тренда может ограничить экономическую активность, что поможет Федрезерву в борьбе с инфляцией, считает Гулсби. "Нам следует собрать больше данных и позаботиться о том, чтобы не допустить чрезмерного ужесточения пока мы не поймем, какой вклад внесут эти факторы в сдерживание инфляции", - заявил он. Гулсби, возглавивший ФРБ Чикаго в январе 2023 года, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс полагает, что крах Silicon Valley Bank и последовавшая за этим финансовая напряженность не станут "большой проблемой" для экономики США. "Банковская система действительно стабилизировалась, однако мы будем внимательно следить за ситуацией", - заявил Уильямс в интервью Yahoo Finance. Он отметил, при этом, что ожидает "довольно скромных" темпов роста экономики США в 2023 году.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

На этой неделе будут опубликованы отчеты трех крупных американских банков - JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) за первый квартал. Bank of America Corp. (SPB: BAC), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и Morgan Stanley (SPB: MS) обнародуют квартальные результаты на следующей неделе.

Показатели выручки шести крупнейших банков США, согласно консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков, выросли в первом квартале в среднем чуть более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, прибыли в расчете на акцию - лишь на 1%.

Акции JPMorgan подорожали на 0,5% по итогам торгов во вторник, Citigroup - на 1,5%, Wells Fargo - на 1,9%.

Стоимость бумаг Newmont Corp. (SPB: NEM) опустилась на 2,3%. Американская золотодобывающая корпорация улучшила предложение о покупке австралийской Newcrest Mining Ltd., оценив компанию в 29,4 млрд австралийских долларов ($19,5 млрд). Ранее Newmont предлагала около $17 млрд, однако ее предложение в середине февраля было отвергнуто советом директоров Newcrest.

Цена акций CarMax Inc. (SPB: KMX) подскочила на 9,6%. Квартальная чистая прибыль компании, занимающейся продажей подержанных автомобилей, резко снизилась, но превзошла консенсус-прогноз аналитиков более чем в два раза.

ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подешевели на 1,8%. Во вторник китайский IT-гигант представил собственную модель искусственного интеллекта - аналог ChatGPT, работающий с китайским и английским языками. В ближайшем будущем модель будет интегрирована во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba, сообщила компания.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) упали в цене 3% после объявления компанией о неудачных результатах тестирования прививки от гриппа.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 98,27 пункта (0,29%) и составил 33684,79 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,17 пункта - до 4108,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 52,48 пункта (0,43%) и составил 12031,88 пункта.

Фондовые рынки Японии, Китая и Австралии поднимаются в среду, Гонконг торгуется в минусе.

Трейдеры ждут публикации данных Минтруда США о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц, которые считаются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.

"Все рынки четко сфокусированы на исключительно важных данных по инфляции в США, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch. - Трейдеры пытаются понять, изменится ли курс ФРС после этих данных, и какими будут последствия для американской экономики".

Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидают, что инфляция в США в марте замедлилась до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Более высокая, чем ожидается, инфляция, повысит вероятность нового подъема ставки Федрезервом, по крайней мере еще на 25 базисных пунктов. Увеличение ставки американским ЦБ уже привело к замедлению инфляции, однако оно также сдерживает экономику. Дальнейший подъем ставки усилит угрозу рецессии, что отрицательно скажется на фондовых рынках, отмечает Market Watch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов.

Акции SoftBank Group подорожали на 1,4%, Nippon Yusen - на 2,4%, Mitsubishi Corp. - на 2,3%, Nippon Steel - на 1,8%, Nintendo - на 1%.

Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - теряет 0,8%.

Лидерами роста в материковом Китае являются акции сырьевых компаний - бумаги Petrochina Co. (SPB: 857) подорожали на 3,4%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 1,7%, Zijin Mining Group Co. - на 0,7%.

В Гонконге дешевеют акции технологических гигантов. Стоимость бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) опустилась на 2,4%. Во вторник компания представила собственную модель искусственного интеллекта - аналог ChatGPT, работающий с китайским и английским языками. В ближайшем будущем модель будет интегрирована во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba, сообщила компания.

По данным агентства Bloomberg, власти КНР планируют ввести требование о проверке на безопасность технологий, аналогичных популярному чат-боту ChatGPT.

Акции Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. подешевели в ходе торгов на 4,4%, JD.Com Inc. (SPB: JD) - на 3,4%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI стабилен в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Стоимость акций BHP Group выросла на 2,1%, Rio Tinto - на 2,5%, Fortescue Metals - на 1,5%.

Цены на нефть стабильны в среду перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $85,65 баррель, что на $0,04 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,43 (1,7%) до $85,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,07 (0,09%), до $81,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $1,79 (2,2%), до $81,53 за баррель.

"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу по-прежнему оказывает поддержку нефтяному рынку", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на нефтяном рынке в ING Groep NV.

"Однако в данный момент все внимание трейдеров приковано к данным о динамике потребительских цен в США, и более высокая, чем ожидается, инфляция, негативно скажется на рискованных активах", - приводит слова Паттерсона агентство Bloomberg.

Эти данные будут обнародованы министерством труда США в среду в 15:00 мск. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозируют замедление инфляции в стране в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Внимание рынка также направлено на доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 7 апреля, который выйдет в 17:30 мск.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млнг баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.