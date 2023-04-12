.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку снижения ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,1%
ВВП РФ в прошлом году снизился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году, свидетельствуют данные Росстата. Снижение экономики в 4-м квартале в годовом выражении составило 2,7%. Росстат при этом актуализировал оценки ВВП за три квартала прошлого года.
 
Рост доли десятки крупнейших по активам банков прервался впервые за последние годы
Рост доли десятки крупнейших по активам банков прервался в 2022 году. Они впервые за последние годы снизили свою долю рынка по этому показателю, несмотря на абсолютный прирост активов, пишет "Коммерсантъ". Эксперты считают это временным...
 
ЦБ предложили разработать стратегию поддержки трансформации экономики
Госдума попросила ЦБ разработать среднесрочные и долгосрочные стратегии поддержки трансформации российской экономики в условиях перманентных кризисов и длительного периода санкций. Это следует из проекта заключения четырех думских комитетов на...
 
Оборудование для майнинга криптовалют подорожало на 15-20%
Стоимость оборудования для майнинга криптовалют выросла на 15-20%, а в некоторых случаях до 30%. Эксперты связывают динамику с увеличением курса биткойна, пишет "Коммерсантъ". Впрочем, отмечает издание, законодательная неопределенность майнинга в РФ...
 
12 апреля 2023 года 09:10

Трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Японии, Китая и Австралии растут, гонконгский рынок снижается в среду. Цены на нефть стабильны в среду.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник.

Трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник ростом, Nasdaq Composite - снизился, S&P 500 практически не изменился.

Мартовские данные о динамике потребительских цен в США будут обнародованы в среду, 12 апреля, как и протокол заседания ФРС.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остен Гулсби заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго во вторник, что Федрезерву следует "подходить с осторожностью" к дальнейшему подъему базовой процентной ставки, учитывая недавний крах Silicon Valley Bank и вызванную этим напряженность в финансовой системе США.

По словам Гулсби, ФРС должна действовать "благоразумно и терпеливо", пока не сможет определить степень ущерба, нанесенного финансовой системе.

Американские банки столкнулись с резким оттоком средств с депозитов вслед за крахом Silicon Valley Bank и были вынуждены сократить кредитование бизнеса. Продолжение этого тренда может ограничить экономическую активность, что поможет Федрезерву в борьбе с инфляцией, считает Гулсби. "Нам следует собрать больше данных и позаботиться о том, чтобы не допустить чрезмерного ужесточения пока мы не поймем, какой вклад внесут эти факторы в сдерживание инфляции", - заявил он. Гулсби, возглавивший ФРБ Чикаго в январе 2023 года, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс полагает, что крах Silicon Valley Bank и последовавшая за этим финансовая напряженность не станут "большой проблемой" для экономики США. "Банковская система действительно стабилизировалась, однако мы будем внимательно следить за ситуацией", - заявил Уильямс в интервью Yahoo Finance. Он отметил, при этом, что ожидает "довольно скромных" темпов роста экономики США в 2023 году.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

На этой неделе будут опубликованы отчеты трех крупных американских банков - JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) за первый квартал. Bank of America Corp. (SPB: BAC), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и Morgan Stanley (SPB: MS) обнародуют квартальные результаты на следующей неделе.

Показатели выручки шести крупнейших банков США, согласно консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков, выросли в первом квартале в среднем чуть более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, прибыли в расчете на акцию - лишь на 1%.

Акции JPMorgan подорожали на 0,5% по итогам торгов во вторник, Citigroup - на 1,5%, Wells Fargo - на 1,9%.

Стоимость бумаг Newmont Corp. (SPB: NEM) опустилась на 2,3%. Американская золотодобывающая корпорация улучшила предложение о покупке австралийской Newcrest Mining Ltd., оценив компанию в 29,4 млрд австралийских долларов ($19,5 млрд). Ранее Newmont предлагала около $17 млрд, однако ее предложение в середине февраля было отвергнуто советом директоров Newcrest.

Цена акций CarMax Inc. (SPB: KMX) подскочила на 9,6%. Квартальная чистая прибыль компании, занимающейся продажей подержанных автомобилей, резко снизилась, но превзошла консенсус-прогноз аналитиков более чем в два раза.

ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подешевели на 1,8%. Во вторник китайский IT-гигант представил собственную модель искусственного интеллекта - аналог ChatGPT, работающий с китайским и английским языками. В ближайшем будущем модель будет интегрирована во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba, сообщила компания.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) упали в цене 3% после объявления компанией о неудачных результатах тестирования прививки от гриппа.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 98,27 пункта (0,29%) и составил 33684,79 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,17 пункта - до 4108,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 52,48 пункта (0,43%) и составил 12031,88 пункта.

Фондовые рынки Японии, Китая и Австралии поднимаются в среду, Гонконг торгуется в минусе.

Трейдеры ждут публикации данных Минтруда США о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц, которые считаются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.

"Все рынки четко сфокусированы на исключительно важных данных по инфляции в США, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch. - Трейдеры пытаются понять, изменится ли курс ФРС после этих данных, и какими будут последствия для американской экономики".

Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидают, что инфляция в США в марте замедлилась до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Более высокая, чем ожидается, инфляция, повысит вероятность нового подъема ставки Федрезервом, по крайней мере еще на 25 базисных пунктов. Увеличение ставки американским ЦБ уже привело к замедлению инфляции, однако оно также сдерживает экономику. Дальнейший подъем ставки усилит угрозу рецессии, что отрицательно скажется на фондовых рынках, отмечает Market Watch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов.

Акции SoftBank Group подорожали на 1,4%, Nippon Yusen - на 2,4%, Mitsubishi Corp. - на 2,3%, Nippon Steel - на 1,8%, Nintendo - на 1%.

Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - теряет 0,8%.

Лидерами роста в материковом Китае являются акции сырьевых компаний - бумаги Petrochina Co. (SPB: 857) подорожали на 3,4%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 1,7%, Zijin Mining Group Co. - на 0,7%.

В Гонконге дешевеют акции технологических гигантов. Стоимость бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) опустилась на 2,4%. Во вторник компания представила собственную модель искусственного интеллекта - аналог ChatGPT, работающий с китайским и английским языками. В ближайшем будущем модель будет интегрирована во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba, сообщила компания.

По данным агентства Bloomberg, власти КНР планируют ввести требование о проверке на безопасность технологий, аналогичных популярному чат-боту ChatGPT.

Акции Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. подешевели в ходе торгов на 4,4%, JD.Com Inc. (SPB: JD) - на 3,4%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI стабилен в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Стоимость акций BHP Group выросла на 2,1%, Rio Tinto - на 2,5%, Fortescue Metals - на 1,5%.

Цены на нефть стабильны в среду перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $85,65 баррель, что на $0,04 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,43 (1,7%) до $85,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,07 (0,09%), до $81,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $1,79 (2,2%), до $81,53 за баррель.

"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу по-прежнему оказывает поддержку нефтяному рынку", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на нефтяном рынке в ING Groep NV.

"Однако в данный момент все внимание трейдеров приковано к данным о динамике потребительских цен в США, и более высокая, чем ожидается, инфляция, негативно скажется на рискованных активах", - приводит слова Паттерсона агентство Bloomberg.

Эти данные будут обнародованы министерством труда США в среду в 15:00 мск. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозируют замедление инфляции в стране в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Внимание рынка также направлено на доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 7 апреля, который выйдет в 17:30 мск.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млнг баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 апреля 2023 года 10:36
"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций Whoosh
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" позитивно оценивают перспективы акций Whoosh, сообщается в комментарии. "Меньше чем за неделю акции оператора кикшеринга подскочили почти на 30%, - констатируют эксперты. - В первую очередь это связано с потеплением и наступлением сезона проката электросамокатов....    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 10:22
Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут решение по дивидендам "Совкомфлота" и инфляция в США: - Совет директоров "Совкомфлота" примет решение по дивидендам за 2022 год; - Индексы потребительских цен в...    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 10:10
Котировки золота могут превысить отметку $2078/унц. - ПСБ
Котировки золота могут в обозримом будущем превысить отметку $2078 за тройскую унцию, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки золота почти полностью восстановили потери последних дней, вновь приблизившись к годовым максимумам. В фокусе внимание инвесторов - сегодняшние данные по ИПЦ в...    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 09:59
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550 пунктов в течение фондовой сессии в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Считаем, что потенциал снижения на данный момент исчерпан, но, как нам кажется, инвесторы пока не готовы возвращаться к покупкам....    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 09:45
Фундаментальные и технические факторы, возможно, перевешивают за укрепление рубля - БКС Экспресс
Совокупность фундаментальных и технических факторов в настоящее время, возможно, в целом перевешивает за восстановление рубля по отношению к основным мировым валютам, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Российский рубль завершил сессию вторника ослаблением к основным...    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 09:44
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 09:35
Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в среду - ПСБ
Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в среду, а также сохранение доходности 10-летних ОФЗ 26221 ближе к верхней границе диапазона 10,4-10,6% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Минфин сообщил, что 12 апреля предложит...    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 09:23
Рубль, скорее всего, продолжит колебания около уровня 82,5 руб./$1 в среду - ПСБ
рс пары доллар/рубль, скорее всего, продолжит колебаться у верхней границы восходящего тренда (82,5 руб./$1) в течение торговой сессии в среду с попытками ее преодоления, драйвером роста может рост спроса на валюту ввиду увеличения геополитических рисков, говорится в комментарии главного аналитика...    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 09:11
"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для бумаг Системы
"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для бумаг АФК "Система", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Ксении Лапшиной. "Мы не видим специфических драйверов, которые помогли бы акциям эмитента обогнать рынок в ближайшие несколько месяцев, поэтому прогнозируем, что они будут...    читать дальше
.
12 апреля 2023 года 09:00
Рубль слегка снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне вялой динамики мировых рынков
Москва. 12 апреля. Доллар США и юань незначительно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль немного слабеет на фоне отсутствия ярко выраженной динамики мировых рынков, а также оставаясь под влиянием рыночного дисбаланса из-за спроса на иностранную валюту.    читать дальше
.
11 апреля 2023 года 20:00
Рынок акций РФ просел к 2530п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, лидировали в откате финкомпании
Москва. 11 апреля. Рынок акций РФ во вторник снизился в рамках коррекции после продолжительного роста, поводом для фиксации прибыли игроками стали статданные ЦБ РФ о сокращении торгового баланса России в I квартале. Индекс Мосбиржи после подъема днем в район 2580 пунктов (новый максимум за год) откатился к 2530 пунктам во главе с бумагами финансовых компаний.    читать дальше
.
11 апреля 2023 года 19:45
Рубль завершил торги вторника лишь умеренным снижением к основным валютам на фоне словесных интервенций от властей РФ
Москва. 11 апреля. Доллар США, евро и юань укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль лишь умеренно подешевел к бивалютной корзине на фоне новых словесных интервенций от представителей правительства РФ.    читать дальше
.
11 апреля 2023 года 19:09
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 11 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
11 апреля 2023 года 19:03
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций XPeng
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций XPeng, сообщается в обзоре инвесткомпании. Эксперты при этом повысили прогнозную стоимость ADR эмитента на NYSE на 12,5% (до $13,5 за штуку) и акций компании на HKEX на 14,1% (до 52 гонконгских долларов (HKD) за...    читать дальше
.
11 апреля 2023 года 18:34
"БКС МИ" повысил до "держать" рекомендацию для акций Apple
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Apple Inc. до "держать" с целевой ценой $150 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу снижения на 9%, сообщается на портале БКС Экспресс. "Компания выстроила экосистему, которая охватывает все продукты и услуги, - пишут...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.