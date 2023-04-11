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11 апреля 2023 года 19:09

Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 11 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 10 базисных пунктов - до 62% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 10% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность - 9,41% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 4 базисных пункта - до 43,1% от номинала (его доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 12,76% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,62% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 35,93% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене - котировки остались на уровне 42,92% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 27,83% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 87 базисных пунктов, подорожав до 42,35% от номинала (их доходность снизилась на 44 базисных пункта, составив 21,47% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 122 базисных пункта - до 88,67% от номинала (его доходность снизилась на 350 базисных пунктов и составила 30,06% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение.

Глобальные инвесторы ждут выступлений глав федеральных резервных банков (ФРБ), а также оценивают новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ). На вторник запланировано выступление президента ФРБ Чикаго Остена Гулсби, ФРБ Филадельфии Патрика Харкера и ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Каждый из них в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

МВФ во вторник ухудшил прогнозы для мировой экономики на 2023 и 2024 годы, отметив, что напряженность в финансовом секторе создает дополнительную неопределенность и риски. Согласно новому прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится на 2,8% в текущем и на 3% в следующем году. Таким образом, фонд ожидает, что темпы роста глобальной экономики в ближайшие два года будут ниже, чем в 2022 году, когда они составили 3,4%. Прогноз роста ВВП США на 2023 год повышен на 0,2 процентного пункта - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также данные о динамике потребительских цен в США за прошлый месяц и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале. Данные по инфляции будут обнародованы в среду, 12 апреля, как и протокол заседания ФРС.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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