"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций XPeng, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Эксперты при этом повысили прогнозную стоимость ADR эмитента на NYSE на 12,5% (до $13,5 за штуку) и акций компании на HKEX на 14,1% (до 52 гонконгских долларов (HKD) за штуку).

"Реструктуризация XPeng, по всей видимости, оправдывает себя. Компания вывела на рынок модель P7i и начала массовое развертывание усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS) XNGP, а также планирует представить на международной автомобильной выставке Auto Shanghai 2023 свою новую модель G6. Мы полагаем, что месячные показатели продаж компании начнут повышаться с улучшением настроений в отрасли. Видим потенциал роста продаж новых автомобилей и систем помощи водителю", - пишут аналитики.

По их мнению, после реорганизации XPeng показывает заметные результаты. Компания объединила команды двух каналов (продажи автомобилей и команды развития и сервисных центров) и поделила крупные регионы на более чем 20 малых сегментов сбыта по всему Китаю, что, на взгляд экспертов "БКС МИ", позволит повысить эффективность продаж.

XPeng - ведущий китайский разработчик и производитель "умных" электромобилей .

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