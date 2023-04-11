"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lululemon Athletica с целевой ценой $432 за штуку, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Компания обладает сильным брендом и наращивает продажи напрямую потребителям, что приведет к увеличению рентабельности. В целом у Lululemon одни из самых хороших перспектив в секторе. У компании относительно высокий объем запасов, который в 4К23 увеличился на 50%. Но Lululemon продает больший процент продукции по полной цене, чем конкуренты, и ей не придется снижать цены, чтобы реализовать запасы. Компании удастся преодолеть проблему роста транспортных расходов и показать результаты выше прогноза в финансовом 2024 году", - пишут аналитики "БКС МИ".

Они повышают прогноз прибыли Lululemon на финансовый 2024 год до $11,51/акц. с $11,35, а в финансовом 2025 году по-прежнему ожидают $13,50.

"Наша оценка совокупных годовых темпов роста прибыли - 19%. Акции компании с начала года поднялись почти на 14%. Мы видим потенциал дальнейшего роста с учетом перспектив повышения рентабельности и инвестиций в развитие бизнеса", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.