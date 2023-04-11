Рубль днем сократил темпы снижения к основным валютам в ожидании действий властей РФ по стабилизации курса

Москва. 11 апреля. Доллар США, евро и юань укрепляются на Московской бирже во вторник днем, однако несколько сократили темпы роста в сравнении с первой половиной дня. Рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о возможных действиях властей РФ по стабилизации его курса.

Курс доллара США составил 82,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,64 руб./EUR1, подорожав на 78,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 63,63 копейки - до 85,51 рубля. Курс китайского юаня вырос на 7,5 копейки - до 11,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, участники рынка находятся в ожидании новостей о возможных действиях властей РФ по стабилизации его курса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация на валютном рынке будет обсуждаться во вторник на совещании у Владимира Путина.

"Президент будет сегодня заниматься вопросами экономики. Сегодня состоится очередное совещание из серии совещаний по вопросам экономического развития страны", - сказал Песков журналистам. "Чистая экономика, это и темы прогноза социально-экономического развития на 2023-2026 годы, это и текущая ситуация на валютном рынке, это и ситуация в строительной области, в том числе в области недвижимости, и в целом ситуация с бюджетом на указанный период", - добавил он.

По словам Пескова, совещание будет "объемное с участием Мишустина, Вайно, Белоусова, Хуснуллина, Орешкина, Решетникова, Силуанова и Набиуллиной". Он отметил, что основные доклады будут в закрытом режиме.

Компании-экспортеры, обеспечив себя рублями для приходившихся на конец марта налоговых выплат, после этого снизили реализацию валюты, повлияв тем самым на курс рубля.

"Продажи валюты экспортерами ускорились в конце месяца (марта - ИФ) на фоне налогового периода. Тем не менее, после завершения налогового периода произошло временное сокращение продаж валютной выручки экспортерами, что привело к ускорению ослабления рубля в начале апреля", - говорится в докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном в понедельник вечером уже после закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи.

В марте объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно февраля вырос на $3,8 млрд - до $11,61 млрд.

Рубль в истекшем месяце несколько ослаб к основным иностранным валютам (к доллару США - на 3,5%), однако темпы этого процесса замедлились (в феврале ослабление составило 7,4%). При этом на валютном рынке не наблюдалось значительной волатильности, отмечает Центробанк.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в марте увеличили продажу валюты на рынке до 563 млрд рублей с 496 млрд рублей в феврале, также говорится в обзоре рисков финансовых рынков.

Физические лица в марте увеличили нетто-покупки валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки до 121,8 млрд рублей (в феврале - 72,6 млрд рублей). ЦБ отмечает рост покупки юаней населением (в отличие от предыдущих месяцев). Так, в марте граждане купили юани на 41,9 млрд рублей против покупок на 11,6 млрд рублей в феврале. Покупки юаней физлицами в марте осуществлялись преимущественно через крупнейшие банки (33,2 млрд рублей), а также на бирже (8,7 млрд рублей).

Население в марте приобрело доллары США и евро на общую сумму 79,9 млрд рублей против 61 млрд рублей в феврале. Часть валюты физлица приобрели для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета.

Нефтяные котировки перешли к умеренному снижению в ходе торгов во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $83,8 баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,35%, до $79,46 за баррель.

Инвесторы ожидают мартовских данных об американской инфляции, которые будут обнародованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%. Ослабление инфляции может стать сигналом для Федрезерва к скорому прекращению цикла подъема процентных ставок.

Также участники нефтяного рынка ждут публикацию отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК.

"В настоящее время на российском валютном рынке наблюдается ослабление рубля по отношению к доллару, евро, а также по отношению к юаню. Это связано с рядом факторов, включая уменьшение объемов экспорта нефти и газа и, соответственно, снижение объемов поступающей валюты на внутренний рынок, возможная покупка валюты со стороны нерезидентов, включение народных масс в ралли на фоне негативного новостного фона. Кроме того, Россия продолжает развивать экономические связи с Китаем и дружественными странами, восстанавливает прежние объемы импорта, что увеличивает спрос на доллары, евро, юани. В целом, похоже, что такое резкое ослабление - временное состояние, спред Urals к Brent после снижения объемов добычи участниками ОПЕК+ сузился примерно до $8-10 за баррель и, вероятно, объем валюты, поступающей на российский рынок, в ближайшие месяц - два увеличится, что будет способствовать укреплению рубля", - отмечают аналитики УК "Альфа-Капитал".

"Рубль остается под давлением множества фундаментальных и технических факторов. Серьезное влияние также оказывают биржевые эмоции. По данным Банка России, в марте доля пары "юань-рубль" в обороте биржевых торгов составила 39%, что является максимумом для нее. Доля пары "доллар-рубль" сократилась до 34%, это минимум за несколько лет", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль в понедельник возобновил свое ослабление. Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин вчера подчеркивал, что ослабление рубля связано с достижением локального минимума по экспортным поступлениям, на которые пока еще не повлиял рост нефтяных цен. С другой стороны, замглавы Минфина Алексей Моисеев высказался против возобновления обязательной продажи валютной выручки, что не способствовало вчера укреплению рубля. Пока риски временного роста курса пары "доллар-рубль" выше 82 руб./$1 сохраняются, но рубль, вероятно, в дальнейшем сможет показать укрепление на фоне восстановления экспорта", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 11 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 605,4 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 605,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 апреля, банки разместили 2 трлн 772,9 млрд рублей (при лимите 3,89 трлн рублей и спросе 2 трлн 772,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 925,5 млрд рублей (при лимите 1,56 трлн рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 6 базисных пункта (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 7 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.