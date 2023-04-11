"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Exelon с целью $48

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Exelon Corp. с целевой ценой $48 за штуку на апрель 2024 года, что предполагает потенциал роста 14,9% с учетом дивидендов, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вложения в акции крупнейшего по числу розничных потребителей коммунального холдинга в США дают инвесторам неплохую защиту для портфеля на случай рецессии, но не отличаются высоким потенциалом роста. Exelon практически всю свою выручку зарабатывает на базе тарифных поступлений, а расширять тарифную базу планирует за счет новых сетей и органического роста потребления электроэнергии и газа", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Exelon Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Иллинойс, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Пенсильвания и округе Колумбия.

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