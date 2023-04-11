"Финам" понизил рейтинг акций Southern до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Southern Co. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $72 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на выявленные в конце 2022 года проблемы при тестах 3-го энергоблока АЭС Vogtle, сейчас вероятность его ввода в установленные сроки (май-июнь) выглядит крайне высокой, о чем говорит состоявшееся 1 апреля подключение к сети. Однако рыночный позитив в отношении акций компании пока выглядит практически отыгранным, в связи с тем что до конца года Southern необходимо запустить 4-й блок, а история проблемной 10-летней стройки говорит против холдинга", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Southern Company - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом. Компания обслуживает около 9 млн клиентов на территории общей площадью 300 тыс. кв. км.

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