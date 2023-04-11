"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Белуги

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Белуга Групп", учитывая их невысокую ликвидность, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Эмитент выпустил некоторые операционные результаты за 1К23. По итогу квартала общие отгрузки упали на фоне высокой базы прошлого года и сокращения экспортных продаж, что ожидаемо после продажи международных прав на бренд. Причем маржинальность экспортных отгрузок, как правило, выше реализации внутренних. На сегмент алкоголя приходится более половины выручки группы, поэтому такая динамика может оказать негативное воздействие на выручку первого квартала. Но сегмент розничных продаж может позитивно повлиять на итоговый показатель, кроме того, компания продолжает развивать электронную коммерцию, ее доля от продаж сети "ВинЛаб" выросла до 7,3% за год", - отмечает эксперт.

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