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11 апреля 2023 года 12:00

Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик, Сбербанк просел после отчета

Москва. 11 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник залег в боковик, игроки выборочно фиксируют прибыль после утреннего роста на улучшении внешней конъюнктуры; просели с утренних максимумов акции Сбербанка по факту выхода отчета за март и I квартал.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2559,19 пункта (+0,5%), индекс РТС - 983,44 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5,3%.

Доллар вырос до 82,0 рубля (+0,39 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+5,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL)(+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,4% "префы"), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

В I квартале 2023 года Сбербанк получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в марте - 125,3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

"Март стал для Сбера лучшим месяцем с начала года. Мы выдали максимальный за всю историю объем розничных кредитов - более 660 млрд рублей, нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате Сбер (SBER) заработал прибыль в размере более 125 млрд рублей, что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%", - приводятся слова президента - председателя правления банка Германа Грефа в сообщении.

Подешевели акции "АФК Система" (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций в последние недели показывает достаточную силу. Накануне индекс МосБиржи подобрался к промежуточному уровню сопротивления 2560 пунктов, и если получится его преодолеть, то в краткосрочной перспективе рост индекса может составить 5-7%. Американский рынок в ближайшие дни может показать повышенную волатильность в преддверии выхода в среду статистики по инфляции за март (важный показатель, за которым следит ФРС США).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи вышел вверх из консолидации вокруг 2500 пунктов, при этом акции Сбербанка также поднялись из 7-дневного боковика, где они снимали техническую перекупленность. Бумаги Сбера (2214 рубля) сумели пробить не сильное сопротивление 220 руб., которое ранее остановило их рост, следующие преграды лежат на отметке 240 руб., а потом и 260 руб. Их достижение вполне возможно, естественно, с откатами, полагает эксперт.

При чистой прибыли Сбера за март более 100 млрд руб. "сохраняется вероятность выхода банка на годовой показатель более 1 трлн руб.", не исключает аналитик. "Стоит помнить, что в последнее время выход месячной отчетности Сбера часто сопровождается легкой коррекцией в его акциях", - предупредил Антонов.

Для акций "ЛУКОЙЛа" негативной новостью стало сообщение, что власти Италии будут пересматривать продажу НПЗ, принадлежащего российской НК. Это может привести к снижению свободного денежного потока "ЛУКОЙЛа", что негативно скажется на дивидендах, полагает эксперт.

"Хороший спрос наблюдается на акции "Аэрофлота" на фоне известий, что авиаперевозчики вновь просят власти РФ оказать им финансовую поддержку. Скорее всего, их просьбы в той или иной степени будут удовлетворены. Нет никаких сомнений, что государство продолжит поддерживать крупнейшего авиаперевозчика страны. Поэтому резкие взлеты его бумаг еще будут, а их сильного падения ждать не стоит", - отметил Антонов.

В США в понедельник выросли индексы акций Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,1%), незначительно просел Nasdaq (-0,03%). Инвесторы заняли выжидательную позицию и готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности: в среду выйдут данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах.

Также в пятницу стартует сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Стартует он с раскрытия финансовых результатов ведущими банками Уолл-стрит: JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo (SPB: WFC).

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, только китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индикатор Hang Seng подрос на 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Банк Южной Кореи не стал менять ставку семидневного РЕПО по итогам заседания во вторник, сохранив ее на уровне 3,5%. Решение совпало с ожиданиями рынка.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае увеличились в марте на 0,7% в годовом выражении после подъема на 1% в феврале, темпы роста были минимальными с сентября 2021 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1%, по данным Trading Economics.

Тем временем, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты предпринимают усилия по снижению напряженности в отношениях с Китаем. Он сообщил, что Вашингтон "все еще работает над тем, чтобы посадить госсекретаря Энтони Блинкена на самолет и отправить в Пекин, который он планировал посетить пару месяцев назад", ведутся переговоры по вопросам организации визитов в Китай министров финансов Джанет Йеллен и торговли Джины Раймондо.

Блинкен ранее отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом, пролетевшим над режимными объектами в западной части Соединенных Штатов.

На нефтяном рынке утром во вторник цены вернулись к росту после коррекции накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $84,81 за баррель (+0,8% и -1,1% в понедельник), майская цена WTI - $80,43 за баррель (+0,9% и -1,2% накануне).

Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе станут публикации отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Кроме того, инвесторы ждут мартовских данных об американской инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%.

Спред между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего вырос до $5,5 за баррель с $2,5 за баррель тремя неделями ранее. Это свидетельствует о том, что рынок опасается сокращения запасов, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ИК "Русс-Инвест" (+13,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+11,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+7,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+7,1%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+7,1%), бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,9%).

Подешевели расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-5,8%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-4,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,36 млрд рублей (из них 5,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,47 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 947,08 млн рублей на акции Polymetal).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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