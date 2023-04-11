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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг АФК "Система"
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11 апреля 2023 года 11:11
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг АФК "Система"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг АФК "Система", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Мы считаем, что опубликованные результаты эмитента за 4К22 по МСФО не должны оказать заметное влияние на котировки его бумаг, так как основные компании из портфеля активов уже раскрывали показатели. В условиях трансформации многих рынков перед АФК "Система" (с ее специализацией на сделках слияний и поглощений) открываются хорошие возможности", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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