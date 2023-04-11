Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг АФК "Система"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг АФК "Система", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Мы считаем, что опубликованные результаты эмитента за 4К22 по МСФО не должны оказать заметное влияние на котировки его бумаг, так как основные компании из портфеля активов уже раскрывали показатели. В условиях трансформации многих рынков перед АФК "Система" (с ее специализацией на сделках слияний и поглощений) открываются хорошие возможности", - пишет эксперт.

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