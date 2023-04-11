Фундаментальных причин для роста рынка акций США пока нет - "Открытие Инвестиции"

Фундаментальных причин для роста американского рынка акций в настоящее время нет, в ближайшие месяцы он может продолжить колебания в широком диапазоне, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"S&P 500 после длинных выходных продолжил консолидироваться внутри довольно узкого диапазона в области недавних максимумов. Рынок акций США начал торги с заметного "гэпа" вниз: инвесторы отыгрывали пятничную публикацию сильных данных по рынку труда США за март. Однако покупатели быстро нашлись, и S&P 500 отыграл все потери, закрывшись на максимуме сессии. Вполне возможно, что основной причиной устойчивости фондового рынка является довольно "медвежье" позиционирование инвесторов, о котором пишут некоторые ведущие банки Wall Street. Наличие большого числа потенциальных покупателей, которые готовы закрывать короткие позиции, фиксируя прибыль на снижении, оказывает поддержку S&P 500 и создает предпосылки для новой волны "шорт-сквиза", - пишет Сыроваткин в обзоре. - При этом фундаментальных причин для роста рынка акций США мы не видим, и полагаем, что в ближайшие месяцы он может продолжить колебаться в широком диапазоне. В среду будут опубликованы цифры по потребительской инфляции за март, которые могут оказать заметное влияние на индекс S&P 500".

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