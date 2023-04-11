Доходности долгосрочных ОФЗ могут подняться на несколько базисных пунктов во вторник - SberCIB

Доходности долгосрочных рублевых гособлигаций могут подняться на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин во вторник объявит параметры недельных аукционов ОФЗ. По нашему мнению, ведомство предложит длинные ОФЗ-26241 (ноябрь 2032 года) и ОФЗ-26238 (май 2041 года)", - указывают эксперты инвестбанка.

Минэнерго США представит во вторник краткосрочный прогноз по рынку нефти - если усилятся ожидания дефицита, цены на нефть марки Brent могут закрепиться в интервале $85-86 за баррель, полагают в SberCIB.

Возможна стабилизация курса рубля около уровня 81,5 руб./$1 на торгах во вторник, считают эксперты.

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