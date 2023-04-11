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Главная / Мнения аналитиков / Доходности долгосрочных ОФЗ могут подняться на несколько базисных пунктов во вторник - SberCIB
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11 апреля 2023 года 10:24
Доходности долгосрочных ОФЗ могут подняться на несколько базисных пунктов во вторник - SberCIB
Доходности долгосрочных рублевых гособлигаций могут подняться на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Минфин во вторник объявит параметры недельных аукционов ОФЗ. По нашему мнению, ведомство предложит длинные ОФЗ-26241 (ноябрь 2032 года) и ОФЗ-26238 (май 2041 года)", - указывают эксперты инвестбанка. Минэнерго США представит во вторник краткосрочный прогноз по рынку нефти - если усилятся ожидания дефицита, цены на нефть марки Brent могут закрепиться в интервале $85-86 за баррель, полагают в SberCIB. Возможна стабилизация курса рубля около уровня 81,5 руб./$1 на торгах во вторник, считают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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