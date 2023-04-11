Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут результаты АФК "Система" и отчеты по рынку нефти в США:

-Результаты АФК "Система" за четвертый квартал 2022 года по МСФО;

- Розничные продажи в еврозоне в феврале;

- Краткосрочный прогноз Минэнерго США;

- Недельный отчет Американского института нефти по запасам углеводородов;

- Выступления представителей ФРС США.

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