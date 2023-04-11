Индекс Мосбиржи, возможно, продолжит рост к 2600п на торгах во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, продолжит расти в направлении 2600 пунктов на торгах во вторник, поддержкой выступят подъем нефтяных котировок, слабеющий рубль, а также дивидендные ожидания, которые остаются ключевым драйвером для всего российского рынка акций, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Опережающую динамику могут показать акции Сбербанка, TCS Group, АФК "Система", а также бумаги сектора горной добычи и металлургии, полагает эксперт.

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