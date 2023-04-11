Рубль, скорее всего, будет торговаться в середине диапазона 81-83 руб./$1 во вторник - ПСБ

Ощутимое ослабление рубля по отношению к доллару США в ходе торгов вторника маловероятно, курс валютной пары, скорее всего, продолжит колебания у верхней границы восходящего тренда, проторговывая середину диапазона 81-83 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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