Рубль завершил торги понедельника умеренным снижением к доллару и слабым повышением к евро на фоне словесных интервенций представителей финансовых властей РФ

Москва. 10 апреля. Доллар США подрос, евро развернулся вниз и слегка понизился на Московской бирже по итогам понедельника, рубль сократил темпы снижения к бивалютной корзине с учетом словесных интервенций представителей финансовых властей России.

Курс доллара США составил 81,61 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 48,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,85 руб./EUR1, подешевев на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,86 копейки - до 84,87 рубля. Курс китайского юаня вырос на 3,7 копейки - до 11,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника лишь довольно умеренным снижением к доллару и небольшим повышением к евро с учетом заявлений представителей российских властей, последовавших после существенного падения рубля на прошлой неделе. Кроме того, влияние на котировки основных валютных пар оказала динамика пары "евро-доллар" на рынке Forex.

Доллар США демонстрирует заметный рост к евро в ожидании новой порции макроэкономической статистики. В среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах.

В минувшую пятницу стало известно, что число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс., а безработица снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тыс. и сохранения безработицы на прежнем уровне.

Текущее ослабление рубля связано с падением поступлений экспортной выручки после введения "потолка" цен на нефть, в дальнейшем ситуация выровняется, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме.

"То, что является фактором, это то, что, действительно, поступления экспортной выручки снизились. Это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом, потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два, три месяца. Просто так устроены технологии расчетов", - пояснил зампред ЦБ.

Поступления экспортной выручки в настоящее время отражают ситуацию с ценами и объемами, в первую очередь нефтегазового экспорта, наблюдавшуюся в конце декабря - начале января, "когда была самая тяжелая ситуация в плане эффектов от введения "потолка" цен на нефть", добавил Заботкин. "...Ослабление курса - результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года, дальше динамика будет более гладкая", - отметил зампред ЦБ.

Влияние на курс рубля валютных операций, связанных с выходом концерна Shell (SPB: RDS.A) из проекта "Сахалин-2", не следует переоценивать, считают Минфин РФ и Банк России.

Эту тему на совместной рабочей группе по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме поднял глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он попросил участников заседания прокомментировать информацию СМИ, которые назвали одной из причин волны ослабления курса рубля в начале апреля повышенный спрос на валюту в связи с тем, что российские власти разрешили Shell вывести из РФ почти 95 млрд руб. поступлений за долю в проекте "Сахалин-2".

Замминистра финансов Алексей Моисеев напомнил, что крупные валютные операции на валютном рынке в рамках сделок "на выход", согласованных подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, должны осуществляться в рамках достаточно жестких лимитов Центробанка.

"Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля - ИФ). Все разрешения, которые выдаются такого рода на правительственной комиссии, в случае, если это значительные средства, они всегда обусловлены условиями со стороны Банка России по темпам приобретения валюты, и там достаточно жесткие ограничения", - сказал замминистра.

"Всегда комиссией (правительственной - ИФ) ставится вопрос о том, какой источник приобретения (валюты - ИФ). Если источник приобретения - внутренний валютный рынок, и сумма значительная, то ставятся условия, довольно жесткие, по темпам этого приобретения. Эту сумму надо разбивать на большое количество частей, довольно незначительных ежедневных траншей", - также отметил Моисеев.

Призывы пересмотреть прошлогоднее решение об обнулении норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами периодически звучат, но Минфин РФ выступает против, кроме того сообщил Моисеев. "Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято, и наша позиция твердая, моя позиции и позиция министра - сейчас пересматривать данный подход необходимости нет", - заявил замглавы Минфина.

"На прошлой неделе курс рубля продолжил снижаться к основным валютам: в пятницу пара "доллар-рубль" достигала уровня 83 руб./$1. Министерство финансов и ЦБ объясняют снижение курса российской валюты резким снижением объемов продаж валюты нефтяниками и ожидают разворота ситуации после вступления в силу новых налоговых бенчмарков. На наш взгляд, заметного укрепления рубля с текущих уровней в этом году все же не произойдет из-за вероятного начала пополнения резервов Минфином. Возможную техническую коррекцию летом при необходимости можно использовать для покупки валюты", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Рубль вслед за позитивным стартом резко сдал позиции, но быстро восстановился. Однако восходящее движение также не получило развития, на открытии основных торгов рубль перешел к ослаблению. Правда, вскоре российская валюта стала возвращать утраченные позиции, выйдя в плюс к евро благодаря его снижению на мировом рынке. В то же время внешний фон ухудшился, в том числе из-за ощутимой просадки нефти. Поддержку рублю могут оказывать заявления властей о преувеличенности фактора выхода иностранных компаний из российских активов для курс национальной валюты. К тому же было отмечено, что в случае крупных сделок они должны дробиться при покупке иностранной валюты на рынке, чтобы не влиять на динамику рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В начале недели российская валюта снизилась по отношению к доллару, однако пятничный максимум обновлен не был. Снижение рубля продолжается на фоне снижения экспортной выручки, а также ряда факторов, которые обеспечили высокий спрос на валюту, в частности, разрешение вывести средства от продажи доли в проекте компании Shell. ЦБ РФ также в объяснение ослабления рубля ссылается на снижение экспортной выручки в начале 2023 года, однако, по мнению регулятора, точка минимума таких поступлений скоро будет пройдена и "ситуация выровняется". В свою очередь, восстановление цен на нефть будет оказывать поддержку рублю в краткосрочной перспективе, а котировки рубля к доллару США будут находиться в диапазоне 79,5-82,5 в ближайшей перспективе", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефть дешевеет вечером в понедельник после резкого роста по итогам прошлой недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составляет $84,37 баррель, что на 0,88% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,94%, до $79,94 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%, при этом пятницу биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Рост цен вызвало заявление ряда стран ОПЕК+ о том, что они планируют до конца года сократить добычу нефти.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 апреля на 65,47 копейки, до 81,7441 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1155 рубля, до 89,1737 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник уменьшился на 45,99 копейки по отношению к пятнице и составил 81,7067 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 42,46 копейки и составил 81,7021 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 697,435 млн, из которых $465,916 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 231,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги по евро расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на Московской бирже из-за выходного дня в западных странах. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,049 рубля, до 89,0229 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR507,387 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,35% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц повысились на 1 б.п. - до 7,62% и 7,89% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы, оставшись на отметках 8,33% и 8,49% годовых соответственно.