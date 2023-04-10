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10 апреля 2023 года 19:57

Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с Аэрофлотом, индекс Мосбиржи поднялся к 2550п

Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне высокой нефти (Brent торгуется вблизи $85 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2550 пунктов, обновив максимум за год на фоне ослабления рубля, при этом лидировали в росте бумаги "Аэрофлота" (+7,3%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2547,35 пункта (+1,6%), индекс РТС - 983,86 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 7,3%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 81,72 рубля (+0,59 рубля).

Кроме акций "Аэрофлота" подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+6,1%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+4,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), Сбербанка (+2,2% и +2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, позитивной динамикой в начале недели выделились акции "Аэрофлота", представителей IT и банковского сектора, в том числе тяжеловесные бумаги Сбербанка. Поддержку восходящему движению индекса МосБиржи также оказала слабость рубля.

Внешний фон был относительно спокойным. Цены на нефть Brent продолжили курсировать вблизи отметки $85 за баррель. Ключевые европейские биржи в понедельник были закрыты в связи с католической Пасхой. Во вторник ожидается публикация мартовских данных по инфляции в Китае, продолжится конференция МВФ и Всемирного банка, на ее полях могут звучать важные заявления. АФК "Система" представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 года, а Сбербанк (MOEX: SBER) - по РСБУ за 3 месяца 2023 года. При сохранении высоких цен на нефть и слабости рубля возможно продолжение умеренного роста на российском рынке, прогноз по индексу МосБиржи на 11 апреля - 2450-2570 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс Мосбиржи продолжает двигаться в сторону 2600 пунктов. Учитывая текущий среднесрочный восходящий тренд, следующей важной отметкой является 2836 пунктов.

Внешний фон в понедельник сопутствовал росту российских акций, считает он. Нефть оставалась стабильной, а настроения на мировых фондовых площадках - разнонаправленными. В лидерах роста вновь оказался транспортный сектор, хуже рынка смотрелся нефтехимический сектор.

В минувшую пятницу были опубликованы данные Росстата по ВВП РФ за IV квартал 2022 года: снижение составило 2,7% г/г, в то время как ожидалось снижение на 7%. Результаты оказались значительно лучше ожиданий, что также стало позитивным фактором для рынка, полагает эксперт.

В то же время в США в понедельник индексы просели на фоне статистики по рынку труда за март, которая в целом оказалась позитивной и дает повод ФРС США продолжить придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, повышая ставку дальше. На текущий момент рынки оценивают диапазон процентной ставки ФРС до конца года на уровне 5,5-5,75% годовых, отмечает Кравченко.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов обращает внимание, что акции "Аэрофлота" дорожают на фоне новостей об обращении перевозчиков к Минтрансу с просьбой предоставить отрасли три новые меры государственной поддержки. Авиаперевозчики просят распространить субсидии на новые Ту-214, софинансировать замену двигателей SSJ-100, выпущенных до 2022 года, на российские ПД-8 и отменить требование о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолетов. Бумаги "РусГидро" просели, поскольку совет директоров компании не стал рассматривать вопрос о дивидендах за 2022 год на годовом собрании акционеров, констатирует эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи обновил очередной максимум с апреля 2022 года благодаря отдельным эмитентам.

В понедельник официальные лица сделали несколько комментариев в отношении курса рубля. Так, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что более низкий курс рубля является результатом минимальных объемов экспортной выручки. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев при этом сообщил, что сейчас не видит необходимости пересматривать решение об отказе от репатриации валютной выручки, отмечает аналитик.

Акции НМТП (+11%, до 7,535 рубля) подскочили до максимума с октября 2021 года, очевидно, продолжая получать поддержку от ожиданий развития торговли с Азией и Ближним Востоком. Бумаги "Аэрофлота" достигли максимума с апреля 2022 года без конкретных фундаментальных новостей. Котировки продолжают движение к целевым уровням 36-40 руб. Расписки TCS Group отыгрывали негативный эффект введения западных санкций против банка и тестировали линию среднесрочного нисходящего тренда (4650 руб.), констатирует Кожухова.

Поддержку акциям Polymetal, обновившим пик с мая 2022 года, оказывают высокие цены на золото, а также надежды на редомициляцию компании. Котировки "Интер РАО" (3,91 рубля) в понедельник поднялись до пика с января 2022 года и протестировали сопротивление 3,87 руб. с ближайшей целью движения к психологически важной отметке 4 руб. На акции ожидается выплата финальных дивидендов за 2022 год в размере 0,28 руб. на бумагу с закрытием реестра 30 мая и собранием акционеров 19 мая. Текущая дивидендная доходность составляет 7,2% годовых, делая акции "Интер РАО" привлекательной инвестицией, полагает Кожухова.

Акционеры Сбербанка также ждут выплаты рекордных финальных дивидендов за 2022 год в размере 25 руб. на акцию. При этом во вторник банк должен опубликовать финансовые результаты по РПБУ за I квартал текущего года, напомнила аналитик.

Для индекса Мосбиржи ближайшим сопротивлением выступает уровень 2560 пунктов, после чего рынок вполне может проверить на прочность уровень 2600 пунктов благодаря корпоративным и дивидендным историям. Сильный отчет Сбербанка может продвинуть акции банка еще выше, к целевому уровню до закрытия дивидендного реестра в мае около 250 руб., полагает представитель ИК "Велес Капитал".

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в понедельник на мировых рынках не наблюдается единой динамики, при этом торговая активность остается пониженной, поскольку биржи многих стран Азии и Европы закрыты в связи с продолжающимися пасхальными праздниками.

Главным событием для рынков в конце прошлой недели стала пятничная публикация Минтруда США данных по занятости за март, которые указали на дальнейшее замедление темпов прироста рабочих мест в стране. Тем не менее американский рынок труда по-прежнему остается достаточно сильным, и это, по мнению экспертов, может оправдать еще одно повышение ключевой ставки Федрезервом. По данным инструмента FedWatch от CME Group, инвесторы с вероятностью 70% оценивают подъем ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в начале мая, отмечает аналитик.

Поддержку российским акциям оказывают ослабление рубля, благоприятно отражающееся на бумагах экспортеров, спокойная обстановка на зарубежных фондовых площадках, многие из которых остаются закрытыми из-за праздников, и высокие цены на нефть. Положительный настрой создают и ожидания щедрых дивидендов от ведущих эмитентов. В то же время в ЕС ранее пообещали после пасхальных выходных активизировать работу над очередным пакетом антироссийских санкций. На этом фоне многие отечественные инвесторы могут захотеть частично зафиксировать прибыль, в связи с чем в ближайшие дни вероятна приостановка роста и переход рынка к консолидации, полагает Додонов.

"Индекс Мосбиржи на дневном графике уверенно закрепился выше уровня 2500 пунктов, а также верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с целью в районе 2600-2620 пунктов", - считает представитель "Финама".

В Азии на работающих рынках в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), но снижаются индексы в США (индикаторы проседают на 0,01-0,7% во главе с Nasdaq).

Биржи Австралии и Гонконга, а также Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в понедельник закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Китайский рынок просел на фоне обеспокоенности инвесторов очередным витком напряженности в американо-китайских отношениях после состоявшейся в США встречи нынешнего спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

В США участники рынка реагируют на опубликованные в конце прошлой недели статданные по рынку труда, которые дают сигнал на дальнейшее ужесточение монетарной политики Федрезервом. По данным Минтруда, число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс., а безработица снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тыс. и сохранения безработицы на прежнем уровне.

На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник умеренно просели после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,54 за баррель (-0,7% и +0,2% в минувший четверг), майская цена WTI - $80,14 за баррель (-0,7% и +0,18% в четверг).

По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, дистиллятов в Штатах.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+17,1% и +18,8% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+16,1%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+15%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+12%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+11%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+10,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+9,4%).

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+0,9%) в 2022 году нарастило чистую прибыль по РСБУ на 6%, до 4,1 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 9%, до 53,2 млрд руб., себестоимость продаж - на 7%, до 52 млрд руб.

Существенное влияние ни финансовый результат "ЮТэйр" оказали прочие доходы: они составили 22,9 млрд руб., что в 3,2 раза больше, чем год назад. Прочие доходы авиакомпаний обычно включают госсубсидии, акцизы по авиакеросину. Прочие расходы "ЮТэйр" составили 19,9 млрд руб., что примерно в 7 раз больше, чем годом ранее.

Просели акции ПАО "ТНС Энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-4,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,5%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-1,5%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (бывшая "Русская аквакультура") (-1,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 51 млрд рублей (из них 16,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,12 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,571 млрд рублей на акции "Аэрофлота").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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