Цены евробондов РФ умеренно подросли в понедельник, несмотря на снижение UST

Москва. 10 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подросли на фоне приостановившегося ослабления рубля после публикации данных о профицитном исполнении федерального бюджета в марте. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене в начале недели, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 2 базисных пункта - до 61,9% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,01% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 13 базисных пунктов - до 64,18% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 9,42% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 82 базисных пункта, подорожав до 43,37% от номинала (его доходность снизилась на 22 базисных пункта и составила 12,69% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 410 базисных пунктов - до 43,63% от номинала (их доходность снизилась на 408 базисных пунктов - до 35,89% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 283 базисных пункта - до 42,92% от номинала (их доходность снизилась на 207 базисных пунктов и составила 27,81% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 198 базисных пунктов, подорожав до 41,63% от номинала (их доходность снизилась на 106 базисных пунктов, составив 21,83% годовых).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 64 базисных пункта, составив 65,83% от номинала. И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 89 базисных пунктов - до 87,43% от номинала (его доходность выросла на 290 базисных пунктов и составила 33,6% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 апреля находилась под влиянием ряда позитивных факторов, в их числе приостановившееся ослабление рубля и данные о профицитном исполнении бюджета РФ в марте, что в итоге привело к сокращению дефицита бюджета к концу первого квартала по сравнению с январем-февралем (федеральный бюджет в марте был исполнен с профицитом 183 млрд рублей). При этом ситуация на долговом рынке США в понедельник в целом умеренно негативная.

Глобальные инвесторы готовятся к активной неделе в плане макроэкономической статистики. В среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах. Кроме того, участники рынка реагируют на опубликованные в конце прошлой недели статданные по рынку труда. Как стало известно в минувшую пятницу, число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс., а безработица снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тыс. и сохранения безработицы на прежнем уровне.