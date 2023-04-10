"БКС МИ" повысил целевую цену акций Constellation Brands до $254

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Constellation Brands до $254 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания по окончании пандемии удерживает сильные позиции на фоне высоких объемов поставок пива и решения проблем в связи с продажей ряда продуктов Gallo, - отмечают эксперты. - Без учета доли в канадском производителе Canopy Growth Corp. компания ожидает прибыль за финансовый 2024 год на уровне $11,7-12,0/акц. Мы полагаем, что Constellation Brands продолжит наращивать рыночную долю, поскольку потребители покупают алкогольные напитки для употребления дома и рестораны возобновляют свою работу".

6 апреля Constellation Brands сообщила о повышении квартальных дивидендов на 11% до $0,89/акц. ($3,56 в год), напоминают аналитики. Текущая дивдоходность составляет 1,6%.

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