"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции Positive Technologies и Ozon на акции "Яндекса" и "РусАла", сообщается в материале.

Текущий состав топ-10 акций России: "Яндекс", "РусАл", "Мечел", "Газпром нефть", "МТС", "НОВАТЭК", "Полюс", "Роснефть", Сбербанк и привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

"Мы фиксируем прибыль в акциях Positive Technologies, которые выросли на 23% с момента их включения в подборку. Компания отчиталась о сильных результатах за 2022 год и провела конференцию для инвесторов, где рассказала о дивидендах и будущих планах развития. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции компании, но предполагаем, что в краткосрочной перспективе может не быть триггеров, поэтому тактически меняем их на акции "Яндекса". Ожидаем, что в ближайшие месяцы "Яндекс" может представить детали корпоративной реструктуризации, а также подтвердить сделку по выкупу доли Uber в сервисах мобильности с хорошим дисконтом, что будет способствовать росту акций компании", - пишут аналитики.

Также они исключили акции Ozon из подборки после реализации катализатора - публикации результатов за IV кв. 2022 года, которые оказались даже немного выше консенсус-прогноза.

Эксперты добавили акции "РусАла" как одного из главных бенефициаров ослабления рубля. "Основную выручку компания получает от экспорта (73% в 2022), а во 2П22 работала с низкой рентабельностью из-за крепкого рубля и невысоких цен на алюминий, поэтому её прибыль более чувствительна к изменению курса, - отмечается в комментарии. - Помимо ослабления рубля с начала года, которое поддержит рентабельность компании в 1П23, считаем, что по мере восстановления спроса в Китае в 2023 оду. возможен рост цен на алюминий до уровня издержек предельных производителей (~$3000/т, на 25% выше текущей цены)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.