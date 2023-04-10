Рубль останется под давлением на текущей неделе - "БКС МИ"

Рубль останется под давлением на текущей неделе, продолжив колебания в коридоре 80-83 руб./$, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Мы ожидаем, что на текущей неделе российская валюта останется под давлением и продолжит колебаться в коридоре 80-83 руб./$1. Однако мы по-прежнему считаем обесценивание временным. В краткосрочном плане поддержку рублю окажут более высокие цены на нефть из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на $1 млн. Летом сужение дисконта Urals (с $35/барр. до $25/барр.) также приведет к укреплению рубля до 76-77 руб./$1 на конец 2023 года", - прогнозирует эксперт.

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