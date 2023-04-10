"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $199,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $199,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,71%, стоп-приказ: $189, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Факторами роста для эмитента являются планы стать одним из лидеров по разработке прикладного программного обеспечения в облачной индустрии, диверсифицированный портфель продуктов (продажи, сервис, маркетинг, электронная коммерция, аналитика, искусственный интеллект, клиентские приложения и т.д.), а также планы по внедрению генеративного искусственного интеллекта в экосистему компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена движется в локальном восходящем тренде, котировки откатились к уровню поддержки, который ранее был пробит в роли уровня сопротивления. На этом уровне сформировался паттерн "пин-бар", что является подтверждающим сигналом для входа в сделку. "Стоп-лосс" можно поставить за границей "пин-бара", а "тейк-профит" - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $189 риск на портфель составит 0,18%", - указывают в "Финаме".

Salesforce Inc. - американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под брендом Force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com - облачную систему управления базами данных.

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