Рубль днем сократил темпы снижения к основным валютам на фоне словесных интервенций представителей финансовых властей РФ

Москва. 10 апреля. Доллар США и евро подрастают на Московской бирже в понедельник днем, однако уже не столь заметными темпами, чем во время утренней сессии. Рубль подсократил скорость снижения к бивалютной корзине с учетом словесных интервенций представителей финансовых властей России.

Курс доллара США составил 81,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 56 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,04 руб./EUR1, подорожав на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,3 копейки - до 84,99 рубля. Курс китайского юаня вырос на 4,9 копейки - до 11,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подсократил темпы снижения к основным валютам в ходе дневных торгов понедельника с учетом заявлений представителей российских властей, последовавших после существенного падения рубля на прошлой неделе, а также на фоне спокойной ситуации на внешних рынках. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в понедельник в связи с пасхальными праздниками.

Текущее ослабление рубля связано с падением поступлений экспортной выручки после введения "потолка" цен на нефть, в дальнейшем ситуация выровняется, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме.

"То, что является фактором, это то, что, действительно, поступления экспортной выручки снизились. Это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом, потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два, три месяца. Просто так устроены технологии расчетов", - пояснил зампред ЦБ.

Поступления экспортной выручки в настоящее время отражают ситуацию с ценами и объемами, в первую очередь нефтегазового экспорта, наблюдавшуюся в конце декабря - начале января, "когда была самая тяжелая ситуация в плане эффектов от введения "потолка" цен на нефть", добавил Заботкин. "...Ослабление курса - результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года, дальше динамика будет более гладкая", - отметил зампред ЦБ.

Влияние на курс рубля валютных операций, связанных с выходом концерна Shell (SPB: RDS.A) из проекта "Сахалин-2", не следует переоценивать, считают Минфин РФ и Банк России.

Эту тему на совместной рабочей группе по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме поднял глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он попросил участников заседания прокомментировать информацию СМИ, которые назвали одной из причин волны ослабления курса рубля в начале апреля повышенный спрос на валюту в связи с тем, что российские власти разрешили Shell вывести из РФ почти 95 млрд руб. поступлений за долю в проекте "Сахалин-2".

Замминистра финансов Алексей Моисеев напомнил, что крупные валютные операции на валютном рынке в рамках сделок "на выход", согласованных подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, должны осуществляться в рамках достаточно жестких лимитов Центробанка.

"Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля - ИФ). Все разрешения, которые выдаются такого рода на правительственной комиссии, в случае, если это значительные средства, они всегда обусловлены условиями со стороны Банка России по темпам приобретения валюты, и там достаточно жесткие ограничения", - сказал замминистра.

"Всегда комиссией (правительственной - ИФ) ставится вопрос о том, какой источник приобретения (валюты - ИФ). Если источник приобретения - внутренний валютный рынок, и сумма значительная, то ставятся условия, довольно жесткие, по темпам этого приобретения. Эту сумму надо разбивать на большое количество частей, довольно незначительных ежедневных траншей", - также отметил Моисеев.

Призывы пересмотреть прошлогоднее решение об обнулении норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами периодически звучат, но Минфин РФ выступает против, кроме того сообщил Моисеев. "Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято, и наша позиция твердая, моя позиции и позиция министра - сейчас пересматривать данный подход необходимости нет", - заявил замглавы Минфина.

"Несмотря на коррекцию рубля, которую мы наблюдали в пятницу, мы пока не уверены в том, что локальный минимум по рублю уже сформирован. Технически, чтобы подтвердить потенциал коррекции, курс пары "доллар-рубль" должен закрыться ниже 79, а курс пары "юань-рубль" - ниже 11,5. Краткосрочно более вероятным смотрится тестирование уровня 80,5 в паре "доллар-рубль", но пока сохраняется риск новой волны ослабления рубля с пиком выше 85. При этом рубль остается технически перепроданным, а фундаментальные факторы по-прежнему указывают на то, что в среднесрочной перспективе наиболее вероятный сценарий - возвращение в диапазон 75-80", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Апрель во многом характеризуется существенным ослаблением рубля. Выросшие за неделю цены на нефть пока не транслируются в рост экспортных поступлений, а дополнительное давление на рубль оказывает возможное ускорение оттока капитала на фоне продажи отдельных активов нерезидентов. Укреплению рубля не способствовали и новости о сокращении объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила в апреле. Тем не менее в пятницу рубль смог скорректироваться, в том числе на фоне публикации Минфином мартовской статистики, указавшей на первый с ноября помесячный профицит бюджета РФ (+0,2 трлн руб.). В целом риски ослабления рубля пока сохраняются, но в дальнейшем курс пары "доллар-рубль", вероятно, еще сможет опуститься ниже уровней в 80 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть демонстрируют незначительные колебания днем в понедельник после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

В пятницу биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $85,31 баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,29%, до $80,93 за баррель.

По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, и дистиллятов в Штатах.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,35% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц повысились на 1 б.п. - до 7,62% и 7,89% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы, оставшись на отметках 8,33% и 8,49% годовых соответственно.