Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Apple

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $166 за штуку, сообщается в обзоре.

"Поставки персональных компьютеров Apple сократились в 1К23 на 40,5%, поскольку производители ПК все еще борются с избытком непроданных запасов. Отрицательная динамика сегмента ПК компании уже имела место, поэтому мы полагаем, что новость отражена в цене акций. Кроме того, согласно прогнозу IDC на 2024 год, ожидается восстановление рынка ПК, поскольку пользователи будут заменять устаревшее оборудование, - отмечает старший аналитик Сергей Вахрамеев. - Таким образом, не видим существенных изменений, способных повлиять на долгосрочную оценку. Сохраняем по бумагам рейтинг "покупать". Согласно нашей DCF-модели, целевая цена акции составляет $166, что подразумевает потенциал роста 1% от текущих уровней".

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