Бумаги АФК "Система" могут быть интересны долгосрочным инвесторам - "Финам"

Бумаги АФК "Система" могут представлять интерес для долгосрочных инвесторов, при этом специфических драйверов, которые помогли бы акциям обогнать фондовый рынок в ближайшие несколько месяцев, не видно, считает аналитик "Финама" Ксения Лапшина.

"Эмитент во вторник, 11 апреля, представит финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года по МСФО. Глобально мы не ждем от АФК каких-то выдающихся результатов по итогам года. Будущие перспективы напрямую зависят от эффективности управления портфельными активами и наличия возможностей для их монетизации, но по факту сейчас эти возможности ограничены. В частности, "Медси", агрохолдинг "Степь" и "Биннофарм Групп" впору выводить на IPO, но рыночная конъюнктура сейчас непростая. А что касается новых приобретенных в прошлом году активов, то на их развитие требуется много средств, а у компании и без того очень высокая долговая нагрузка. В начале этого года "Система" отказалась покупать долю в ретейлере Melon Fashion Group, о возможной сделке объявляли в октябре прошлого года", - отмечает эксперт в обзоре.

"По словам Евтушенкова, акционеры могут рассчитывать на дивиденды по итогам 2022 года, но выплаты, скорее всего, будут минимальными в соответствии с дивидендной политикой. По нашим оценкам, дивдоходность будет невысокая - не более 5%. В принципе АФК никогда не относилась к разряду дивидендных бумаг, и выплаты не были определяющим фактором ее инвестиционного кейса", - указывает Лапшина.

"Наша идея по бумагам АФК "Система" принесла 14,7% доходности за пять месяцев - за этот срок динамика акций была полностью аналогична динамике индекса Мосбиржи, который вырос на такую же величину. Наш текущий рейтинг по акциям - "на уровне рынка" - полностью себя оправдывает, и на ближайшее время мы планируем его сохранить. Портфельные компании АФК в различной степени ощущают на себе последствия санкций и торговых ограничений против РФ, но в масштабах холдинга ситуация выглядит нейтральной. Мы не видим специфических драйверов, которые помогли бы акциям обогнать рынок в ближайшие несколько месяцев, поэтому прогнозируем, что бумаги будут двигаться вместе с широким рынком. Долгосрочному инвестору акции могут быть интересны, так как потенциал к раскрытию стоимости портфельных компаний есть, и впоследствии он может реализоваться", - пишет аналитик инвесткомпании в материале.

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