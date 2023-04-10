Возможен рост дивидендов акций Группы Позитив в 2023г - "КИТ Финанс Брокер"

Возможен рост дивидендов акций "Группы Позитив" в 2023 году по мере роста бизнеса компании, полагают аналитики КИТ Финанс Брокер".

"Группа Позитив" опубликовала окончательные финансовые результаты за 2022 год, где подтвердила ранее опубликованные сильные показатели, - пишут эксперты. - Выручка увеличилась на 95% по сравнению с 2021 годом - до 13,8 млрд руб. за счет роста продаж лицензий на продукты киберзащиты. Чистая прибыль до учета капитализации расходов (NIC) увеличилась более чем в 4 раза до 5,0 млрд руб. Вместе с этим, акционеры "Группы Позитив" утвердили дивиденд (первую часть) в размере 37,87 руб. на акцию. Также совет директоров рекомендовал выплатить вторую часть дивидендов за 2022 год в размере 18,94 руб. на акцию. Сохраняем положительный взгляд в отношении "Группы Позитив". Быстрые рост бизнеса и эффективность сохраняются. По мере роста бизнеса в 2023 году дивиденды компании будут расти".

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