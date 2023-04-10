Visa и Mastercard остаются фаворитами сектора платежей - "БКС МИ"

Visa Inc. и Mastercard Inc. остаются фаворитами сектора финансовых технологий США, говорится в аналитическом материале "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Компании сектора финансовых технологий в начале 2023 года не показали заметной положительной динамики, - отмечают аналитики. - Так как ставки остаются высокими, а экономика замедляется, мы не меняем наш список фаворитов с начала года: там остаются Visa и Mastercard. Продолжается распространение карточных платежей, что, как ожидается, поддержит рост рынка в ближайшие 5 лет".

Эксперты "БКС МИ" ожидают в ближайшие годы дальнейшего роста распространения карточных платежей за счет все тех же трендов: уход торговли в онлайн, развитие онлайн-кошельков и переводов, появление новых способов кредитования (сервисы рассрочки BNPL). Несмотря на замедление реального ВВП и инфляции, номинальный рост экономики, по оценке экспертов, останется высоким, что в ближайшие 5 лет обеспечит ежегодный рост рынка платежей на 10-13%.

"Visa и Mastercard продолжат получать максимальную маржу среди конкурентов (60-70% по EBITDA) и сохранят двузначные темпы роста прибыли (в 2023 году EPS вырастет на 15-18%). В этом году динамика выручки приблизится к доковидным уровням (+10-13%)", - прогнозируют стратеги инвесткомпании.

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