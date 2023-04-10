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10 апреля 2023 года 12:25

Рынок акций РФ утром обновил пик индекса Мосбиржи за год, лидирует TCS Group

Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник сохраняет оптимизм на фоне высокой нефти (Brent закрепляется на уровне $85 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи протестировал 2540 пунктов, обновив максимум за год на фоне ослабления рубля, при этом лидируют в росте расписки TCS Group.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2538,48 пункта (+1,2%), индекс РТС - 979,78 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,7%.

Доллар стоит 81,69 рубля (+0,57 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+4,7%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,9% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Тинькофф банк (SPB: TCS) планирует получить рекордную прибыль в 2023 году, говорится в обзоре аналитика инвестбанка "Синара" Ольги Найденовой по итогам встречи с руководством кредитной организации. Банк в первом квартале 2023 года увеличил кредитный портфель примерно на 10%. Признаков снижения качества активов он пока не отмечает. Рентабельность собственного капитала приближается к 30%, говорится в обзоре. Санкции ЕС не оказывают значительного влияния на бизнес группы, но ограничивают возможности по выплате купонов по бессрочным облигациям или дивидендов, отмечает Найденова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ продолжает традицию роста по понедельникам.

Акции Сбербанка (218 руб.) поднялись к верхней границе боковика 213-218 руб., где бумаги снимали перекупленность предыдущие 7 сессий. Бумагам пора выходить из консолидации, и выход с большей вероятностью будет вверх с целью 240 руб. за штуку. Поддержку акциям "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+0,8%) оказывают ожидания рекомендаций совета директоров по дивидендам 12 апреля. Если будет распределена половина прибыли, то дивидендная доходность бумаги составит около 6,6%, но не исключено, что менеджмент примет решение направить на дивиденды более половины прибыли, полагает эксперт.

В нефтянке наиболее интересно для спекулянтов выглядят акции "ЛУКОЙЛа". Но если компания вновь не обрадует акционеров дивидендами, то бумага рискует потерять инвестиционную привлекательность. Нефть Brent утром в понедельник вяло снижается, но потенциал движения вверх к $90 за баррель остается, считает Антонов.

"Индекс Мосбиржи продолжает консолидацию вокруг отметки 2500 пунктов. В текущем году в подавляющей части случаев по понедельникам российский рынок акций растет, причем иногда довольно сильно. Пока не видим поводов для того, чтобы прервать эту тенденцию", - считает эксперт "Алор брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник можно назвать нейтральным: цены на нефть продолжают консолидацию конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда США показали устойчивость национальной экономики, позволяющей продолжать Федрезерву повышение процентных ставок. На неделе на биржах ждут выхода протоколов заседания ФРС, а также данных по потребительской и производственной инфляции США за март (прогнозируется замедление темпов роста цен), что может повлиять на настроения игроков, отмечает аналитик.

Одним из рисков текущей недели является возможное введение 11-го пакета санкций ЕС в отношении России. Сбербанк (MOEX: SBER) во вторник опубликует финансовые результаты за I квартал по РСБУ. Индекс Мосбиржи сохраняет оптимистичный настрой, в том числе благодаря ожиданиям дивидендов Сбербанка, отмечает аналитик.

"Индекс Мосбиржи после закрепления выше 2500 пунктов настроен на достижение следующих сопротивлений 2560 и 2590 пунктов. Индекс РТС из-остается ниже отметки 1000 пунктов, которую, вероятно, сможет преодолеть при развитии коррекционного роста рубля", - полагает Кожухова.

В США в пятницу биржи не работали в связи с пасхальными праздниками.

Тем не менее, Минтруда США опубликовало статистику за март: число рабочих мест в экономике США увеличилось на 236 тыс. при прогнозах роста на 230-238 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 326 тыс., а не на 311 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в марте снизилась до 3,5% с февральских 3,6%, при этом аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Лучшие, чем ожидалось, статданные могут стать для Федрезерва аргументом в пользу дальнейшего повышения процентных ставок, отмечают эксперты.

В Азии на работающих рынках в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Биржи Австралии и Гонконга, а также Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в понедельник закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Индекс потребдоверия в Японии в марте увеличился до максимальных с мая прошлого года 33,9 пункта с 31,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 31,9 пункта.

Индикаторы роста доходов граждан, занятости, общего уровня жизни, а также желания потребителей покупать товары длительного пользования, повысились в марте.

Китайский рынок проседает на фоне обеспокоенности инвесторов очередным витком напряженности в американо-китайских отношениях после состоявшейся в США встречи нынешнего спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

На нефтяном рынке цены утром в понедельник слабо корректируются вниз после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,05 за баррель (-0,1% и +0,2% в минувший четверг), майская цена WTI - $80,67 за баррель (-0,04% и +0,18% в четверг).

По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, и дистиллятов в Штатах.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+13,6%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+12,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+8,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,8%).

Просели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 12,83 млрд рублей (из них 3,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 996 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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