Риски волны ослабления рубля с пиком выше 85 руб./$1 пока сохраняются - "Открытие Инвестиции"

Риски новой волны ослабления курса рубля по отношению к доллару США с пиком выше уровня в 85 руб./$1 пока сохраняются, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"При этом рубль остается технически перепроданным, а фундаментальные факторы по-прежнему указывают на то, что в среднесрочной перспективе наиболее вероятный сценарий - возвращение в диапазон 75-80 руб./$1. В целом главные факторы риска для рубля - это все еще геополитика, а также риски глобального кредитного кризиса, который может не позволить экономике КНР реализовать в 2023 году запланированную экспансию. Если же глобального кризиса удастся избежать, то рост китайской экономики во второй половине года может очень позитивно сказаться на российском экспорте и поступлениях в бюджет РФ от продажи энергоносителей", - пишет эксперт в обзоре.

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