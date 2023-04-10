Главные события недели - SberCIB

Данные по потребительской инфляции в США и протокол заседания Федеральной резервной системы будут опубликованы на текущей неделе, также выйдут отчеты Сбербанка, АФК "Система" и "О''Кей", отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

10 апреля:

- Индекс тенденций на рынке труда в США в марте;

- Оптовые продажи в США в феврале.

11 апреля:

- Индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (ИЦП) в Китае в марте;

- Объем розничных продаж в еврозоне в феврале;

- Результаты АФК "Система" за четвертый квартал и 2022 год по МСФО.

12 апреля:

- ИПЦ в США и России за март;

- Публикация протокола заседания ФРС США;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США в марте.

13 апреля:

- ИЦП в США в марте;

- Ежемесячный отчет ОПЕК;

- Торговый баланс в Китае в марте;

- Промышленное производство в еврозоне в феврале;

- Результаты Сбербанка за март по РСБУ.

14 апреля:

- Розничные продажи и промышленное производство в США в марте;

- Индекс настроения потребителей в США от Мичиганского университета;

- Индексы цен на экспорт и импорт в США в марте;

- Результаты "О''Кей" за 2022 год по МСФО.

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