Риски дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются, но в дальнейшем курс рубль/доллар еще сможет опуститься ниже уровня 80 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Апрель во многом характеризуется существенным ослаблением рубля. Выросшие за неделю цены на нефть пока не транслируются в рост экспортных поступлений, а дополнительное давление на рубль оказывает возможное ускорение оттока капитала на фоне продажи отдельных активов нерезидентов, - пишут эксперты. - Укреплению рубля не способствовали и новости о сокращении объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила в апреле. Тем не менее в пятницу рубль смог скорректироваться, в том числе на фоне публикации Минфином мартовской статистики, указавшей на первый с ноября помесячный профицит бюджета РФ (+0,2 трлн руб.). Сегодня курс USD/RUB находится у 81,5 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В целом риски ослабления рубля пока сохраняются, но в дальнейшем курс USD/RUB, вероятно, еще сможет опуститься ниже уровней в 80 руб./$1".

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