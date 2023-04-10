"Открытие инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ДВМП

"Открытие инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) с прогнозной стоимостью на уровне 47,2 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 11% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика, эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко.

"Арбитражный суд Москвы в пятницу удовлетворил иск головной компании группы FESCO к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн, исковые требования удовлетворены ко всем ответчикам, кроме одной компании. Это положительная новость для находящихся в обращении бумаг, поскольку решение суда открывает возможность как минимум взыскать на баланс компании принадлежащий З. Магомедову пакет 32,5% акций "ДВМП" (при том что текущая капитализация "ДВМП" составляет 110 млрд руб.). Однако наличие другого иска - со стороны Генеральной прокуратуры к текущим мажоритарным акционерам, в результате которого 92,4% акций будет обращено в доход государства - по-прежнему вносит сильную неопределенность в инвестиционный кейс эмитента, - отмечает Авсейко. - Если акции перейдут к государству, то мы не исключаем их продажи профильному инвестору по адекватной цене, которая, вполне возможно, может быть выше рыночной".

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