Акции Delta Air, JP Morgan и Wells Fargo будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Delta Air Lines, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo будут интересны на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Авиаперевозчик N1 в США Delta Air Lines представит квартальную отчетность в четверг, 13 апреля. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию на уровне $0,33 по сравнению с -$1,23 за аналогичный период годом ранее. "Рекомендация БКС - "покупать". В четверг акции DAL выросли на 0,7%, котировка - $33,7. Акции уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. При закреплении выше $35 бумаги могут отправиться в район $36,5", - указывает эксперт.

Крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan представит квартальную отчетность в пятницу, 14 апреля. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию на уровне $3,4 по сравнению с $2,63. "Рекомендация БКС - "держать", - отмечает Холоденко. - В четверг акции JPM сократились на 0,1%, котировка - $127,5. Есть риски спуска бумаг в район $124. При этом в районе $126 проходит 200-дневная скользящая средняя. При позитивном раскладе бумаги могут вырасти до $136".

Крупнейший в США ипотечный банк Wells Fargo представит отчетность в пятницу. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию на уровне $1,12 по сравнению с $0,88. "Рекомендация БКС - "покупать". В четверг акции WFC выросли на 2,7%, котировка - $37,9. За месяц бумаги потеряли 7,9%. На WFC давят высокие процентные ставки в США и кризис региональных / европейских банков. Акции оттолкнулись от горизонтальной поддержки $37 и могут вырасти до $39,5. Локальный потенциал роста при ускорении - до $42", - пишет аналитик инвесткомпании.

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