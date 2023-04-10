"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Postal Bank

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одного из крупнейших розничных банков Китая Postal Savings Bank of China Co., сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом понижена экспертами на 9% - до 6,33 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает P/B 0.7x 2023E и 0.6x 2024E.

"Выручка и чистая прибыль банка за 2022 год увеличились на 5,1% и 11,9% г/г соответственно. По итогам 4К22 оба показателя снизились на 3% и 2,5% г/г, что ниже наших прогнозов. Причиной стало более резкое сокращение чистой процентной маржи (NIM) по сравнению с ожиданиями, - указывают аналитики в комментарии. - Показатель NIM банка за 2022 год составил 2,20%, что на 3 б.п. ниже 1-3К22). NIM снизилась на 5 б.п. к/к до 1,97% в 3К22, поскольку доходности по процентным активам продолжили сокращаться (минус 27 б.п. к/к). Вместе с тем расходы по процентным обязательствам снизились на 5 б.п. к/к, а их оптимизация немного поддержала NIM. Мы ожидаем сохранение давления на показатель в 1К23, а затем стабилизации его динамики. Понижаем прогноз чистой прибыли на 4,5% (до CNY95,8 млрд) из-за неясности перспектив экономики, в 2024 году предполагаем показатель на уровне CNY107 млрд".

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