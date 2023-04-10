Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США:

- Индекс тенденций на рынке труда в США от Conference Board за март;

- Оптовые продажи в США в феврале;

- Выходной в Великобритании и ряде стран еврозоны, отмечается Пасха.

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