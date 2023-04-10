Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 81-83 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 81-83 руб./$1, по паре евро/рубль - 87,5-90,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль, несмотря на дорожающую нефть после решения ОПЕК+ о снижении добычи, продолжил терять свои позиции под воздействием как восстановления спроса на импорт, так и выхода нерезидентов через конверсию с российского рынка. Давление на рубль оказывает влияние и релокация капитала и резидентами, о чем свидетельствуют подорожавшие валюты ряда сопредельных стран СНГ. Сыграло свою роль в ослаблении рубля и снижение предложения продажи юаней в рамках бюджетного правила. При этом у российской валюты есть все шансы для коррекции даже в ближайшей перспективе, поскольку ряд негативных для рубля факторов имеет ограниченный характер по времени", - пишет эксперт.

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