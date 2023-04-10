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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 81-83 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
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10 апреля 2023 года 10:15
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 81-83 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 81-83 руб./$1, по паре евро/рубль - 87,5-90,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Российский рубль, несмотря на дорожающую нефть после решения ОПЕК+ о снижении добычи, продолжил терять свои позиции под воздействием как восстановления спроса на импорт, так и выхода нерезидентов через конверсию с российского рынка. Давление на рубль оказывает влияние и релокация капитала и резидентами, о чем свидетельствуют подорожавшие валюты ряда сопредельных стран СНГ. Сыграло свою роль в ослаблении рубля и снижение предложения продажи юаней в рамках бюджетного правила. При этом у российской валюты есть все шансы для коррекции даже в ближайшей перспективе, поскольку ряд негативных для рубля факторов имеет ограниченный характер по времени", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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