Возможно укрепление рубля до 81 руб./$1 в ближайшее время - SberCIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 81 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся около отметки $85 за баррель на торгах в понедельник, прогнозируют эксперты инвестбанка.

"Доходности ОФЗ могут повыситься в понедельник-вторник на несколько базисных пунктов перед аукционом Минфина РФ в среду, 12 апреля. Как и в предыдущие дни, ситуация будет зависеть от динамики рубля", - отмечают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.