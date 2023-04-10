Текущий ориентир для индекса Мосбиржи - диапазон 2500-2550п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет показать подъем на торгах в понедельник, текущим ориентиром выступает диапазон 2500-2550 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Продолжаем с оптимизмом смотреть на акции нефтегазовых компаний. "Лучше рынка" могут двигаться бумаги "АЛРОСА" и угледобытчики", - указывает эксперт.

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