Рынок акций РФ, вероятно, покажет рост на торгах в понедельник - "Алор Брокер"

Российский рынок акций, вероятно, покажет рост на торгах в понедельник, продолжив традицию текущего года демонстрировать подъем в первый рабочий день недели; пока не видно поводов для прерывания этой тенденции, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Из отдельных бумаг хотелось бы выделить Сбербанк, который вырос на 0,9% и подошел к верхней границе боковика 213-218 руб., где он снимал перекупленность последние семь сессий. Пора бы бумаге выходить из консолидации, и этот выход с большей вероятностью будет вверх. Цель в 240 рублей за штуку по-прежнему остается актуальной, - отмечает эксперт в комментарии. - Пытается подрасти нефтянка. Сейчас спекулятивно наиболее интересно выглядит "ЛУКОЙЛа". Но если компания вновь не обрадует акционеров дивидендами, то бумага рискует потерять инвестиционную привлекательность. С большой вероятностью акции золотодобытчиков, очень слабо реагировавшие на рост цены драгметалла ранее, в понедельник будут в числе аутсайдеров дня (котировки золота снижаются)".

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